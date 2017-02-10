法拉利姐「修修臉」後招桃花？ 手挽兩小鮮肉賞花燈

「法拉利姐」在螢幕前不計形象演出。(圖/本報系資料照)

「法拉利姐」張婷婷宣布加入新的經紀公司，並積極錄製新EP，預計暑假時再戰歌壇，不過在過年期間利用休假空檔，再度「進廠維修」做了下顎手術，也因此尋覓到兩個「真愛小鮮肉」，讓她直呼很值得。

根據《蘋果日報》報導，「法拉利姐」初六去整下巴，手術是從下排牙齒至下顎之間動刀，因此過年期間腫成豬頭模樣，不過目前已經恢復九成，對術後成果相當滿意的「法拉利姐」不僅特地展示疤痕殘留，更表示桃花運因此大增，更自曝近日勾著2個小鮮肉去西門町看花燈，還笑說「找到2個真愛」。

其實早在3年前她就曾赴整型診所「修修臉」，150萬費用還是由出唱片的金主提供，她當時削尖下巴、高額頭降低等手術，總共歷經長達11個小時的手術，雖然整完一度腫的像豬頭，不過卻讓她直呼比南韓「小野馬」泫雅還正。

(中時電子報)