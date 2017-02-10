川普亞洲談話是否髮夾彎 美日會談焦點

日本首相安倍晉三今天抵華府，明天將會晤美國總統川普。川普上任後極少提到亞洲與中國等議題，各界關注他競選與候任期間的亞洲談話是否會髮夾彎。

川普（Donald Trump）競選期間曾表示，美國盟邦如果不願負擔更多防衛經費，將不惜撤軍，日本與南韓應發展核武能力。他當選後還曾質疑，為何一中政策不能協商。不過上任後的川普忙於籌組內閣人事與研擬行政命令，已暫時不談這些。

另一方面，美國國防部長馬提斯（James Mattis）日前訪問南韓與日本期間，重申美國對兩國的長期政策。川普還致函中國大陸國家主席習近平，女兒伊凡卡（Ivanka Trump）先前還出席華府中國大使館春節慶祝活動，無不顯示在亞洲政策上，「候選人」與「當選人」川普和「總統」川普不太一樣。

前美國國防部副助理部長鄧志強（Abraham Denmark）在外交政策（Foreign Policy）雜誌網站指出，馬提斯的立場與說法和川普攻擊的前政府幾乎相同，美國盟邦雖然會比較放心，但川普的談話在前，馬提斯的說法該如何解讀仍不明確。

鄧志強認為，如果川普在選舉期間的發言純屬競選語言，只為求當選，白宮可能不會執行，這未必不是正面發展。川普不但擁抱前總統歐巴馬（Barack Obama）的政策，還從中學到若干東西。但馬提斯和川普對亞洲盟邦的看法，也可能根本不一致。

安倍晉三10日將到訪白宮，舉行聯合記者會，進行小白球外交。但面對毅然撤出跨太平洋夥伴協定（TPP）、質疑日本操控貨幣和要求日方增加美國駐軍經費的川普，兩人表面上看來可能不尷尬，但仍存有基本歧見。

鄧志強指出，川普政府在安倍到訪期間有機會釐清亞太政策，除了美日經貿外，川普是否會如歐巴馬一樣重申對尖閣諸島（釣魚台）的安全承諾，是否施壓要求日方多付出軍費，是否仍威脅將撤軍等都將搬上檯面。1060210

(中央社)