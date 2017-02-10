MLB》買馬林魚？川普親家拒評論

陳偉殷所屬的馬林魚隊新買主，傳出有川普親家老庫許納。圖為台灣旅美左投陳偉殷。(美聯社資料照)

(09:48更新 庫許納和馬林魚總裁都拒絕評論)陳偉殷所屬的馬林魚隊傳出轉賣，其中可能的買家，包括美國總統川普的親家查爾斯庫許納(Charles Kushner)。馬林魚隊老闆勞瑞亞(Jeffery Loria)傳已和紐約新買家達成協議，將以16億美元(約498億新台幣)轉手；勞瑞亞在2002年以1.58億美元(約49億新台幣)買下馬林魚，球隊在2003年贏得世界大賽冠軍。

ESPN.com稍早報導，指多個消息來源透露，紐約房地產大亨查爾斯庫許納是馬林隊買家之一，並指這名字肯定會造成轟動。查爾斯庫許納的兒子是賈里德庫許納(Jared Kushner)，現為川普的資深顧問，他的太太是川普大女兒伊凡卡(Ivanka Trump)。而查爾斯庫許納和馬林魚總裁塞森(David Samson)都對此消息拒絕評論。

(中時電子報)