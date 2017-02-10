MLB》買馬林魚？川普親家拒評論
(09:48更新 庫許納和馬林魚總裁都拒絕評論)陳偉殷所屬的馬林魚隊傳出轉賣，其中可能的買家，包括美國總統川普的親家查爾斯庫許納(Charles Kushner)。馬林魚隊老闆勞瑞亞(Jeffery Loria)傳已和紐約新買家達成協議，將以16億美元(約498億新台幣)轉手；勞瑞亞在2002年以1.58億美元(約49億新台幣)買下馬林魚，球隊在2003年贏得世界大賽冠軍。
ESPN.com稍早報導，指多個消息來源透露，紐約房地產大亨查爾斯庫許納是馬林隊買家之一，並指這名字肯定會造成轟動。查爾斯庫許納的兒子是賈里德庫許納(Jared Kushner)，現為川普的資深顧問，他的太太是川普大女兒伊凡卡(Ivanka Trump)。而查爾斯庫許納和馬林魚總裁塞森(David Samson)都對此消息拒絕評論。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。