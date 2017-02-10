幫第一千金服飾打廣告 川普助手恐遭查
美國總統川普重要助手康威今天接受電視台訪問時，幫第一千金伊凡卡的服飾品牌宣傳，明顯違反倫理法規。她可能遭調查。
法新社報導，川普（Donald Trump）顧問康威（Kellyanne Conway）敦促消費者「去買伊凡卡（Ivanka）的東西」。她指的是伊凡卡的時尚品牌。
民主黨籍聯邦眾議員康明茲（Elijah Cummings）率先發難，呼籲對康威此舉予以譴責。康明茲致函國會道德委員會指出：「此舉似違反目的在避免濫用公職之便的政府倫理律法和規則等規範。」
康威可能面臨美國政府機關監察單位督察長辦公室（Office of Inspector General）的調查。
白宮新聞秘書史派瑟（Sean Spicer）表示，川普助手在這項議題上曾「接獲建議」，但他未提供更多細節。
今天稍早康威接受「福斯電視網」（Fox Networks）採訪時熱捧伊凡卡服飾品牌，畫面中在她左肩上方可清楚看到白宮標誌。
她說：「這就是非常好的1種，我自己就有一些。我完全、讓我打個免費廣告：各位，今天就去買，線上就找得到。」（譯者：中央社何宏儒）1060210
(中央社)
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