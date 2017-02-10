寒流預報 吳德榮：日本誤差比氣象局大
寒流來襲，台灣氣象預報究竟準不準？氣象專家吳德榮表示，以昨天台北市實測最低溫為例，氣象局預報正好等於平均誤差值；反觀日本氣象協會預報，誤差達3.4度。
吳德榮在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」發文表示，昨天（9日）台北市實測的最低溫攝氏10.4度，氣象局預報為9度，誤差正好等於其平均誤差值（1.4度）；日本氣象協會當日預報為7度，誤差達3.4度，如果是氣象局的預報？恐早被罵翻了。
另外，今天清晨的最低溫，仍出現在淡水的7.5度，但昨晚的6.7度才是此波寒流至目前為止在平地創下的最低溫；昨晚及今晨台北市的10.4度也是入冬以來的最低溫紀錄。
吳德榮指出，日本氣象協會今天台北市的預報，雖已把原本預報為5度的低溫，逐漸上修到8度，但誤差恐怕還是比氣象局大。媒體校驗時，若再「錯把淡水當台北」，繼續渲染其預報「神準」，那可真是「錯把馮京當馬涼」，錯上加錯了。
至於今、明兩天，吳德榮說，各地氣溫偏低，小幅回升；台南以北空曠地區入夜後的氣溫，常在9度至11度之間，清晨更可能因「輻射冷卻」加乘效應，降至7、8度以下。週日（12日）至下週一（13日）西半部晴時多雲，東半部多雲到晴，偶有局部短暫雨，各地氣溫偏低，白天氣溫又再略升一些。1060210
(中央社)
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