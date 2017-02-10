NBA》林書豪回憶ESPY獲獎 超怕上台致詞
隨著籃網後衛林書豪回歸時間越來越近，他9日也在instagram貼出1張2012年7月參加ESPY頒獎典禮，且獲頒年度最佳突破運動員獎的照片，更寫著，「回憶參加ESPY時光！我記得當時自己超害怕上台致詞的，哈哈哈！」
當年掀起尼克「林來瘋」的林書豪，參加ESPY全套裝備還是跟朋友借來的，且在致詞時先感謝上帝，稱呼當年是不可思議的1年，隨後感謝家人與尼克隊友，特別的是頒獎給他的人，也是虔誠基督徒的前NFL丹佛野馬四分衛提波。
只是挑在當前的時間點回憶這張照片，林書豪除了自我諷刺當年的羞澀模樣，也有鼓勵自己重新出發的感覺，畢竟他在本季因傷只打12場比賽，籃網戰績也持續墊底，剛好碰上林來瘋剛過5周年，他當然也需自我鼓勵一下。
回想2012年2月4日，林書豪代表尼克面對本季新東家籃網，拿下25分、7助攻與5籃板，協助尼克爆冷擊退籃網，從此掀起全球的林來瘋狂潮，如今林書豪改穿籃網球衣，本季卻走來坎坷，勢必找尋最佳重新出發契機。
(中時電子報)
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