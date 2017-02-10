「H.H.第三世多杰羌佛系列報導」始祖報身佛多杰羌佛真身降世 清定法師拜師

清定法師拜師。(圖片來源：朱世勇先生拍攝之錄影帶)

近來一組塵封20多年錄影帶被公開，其中錄存了諸位當代聖僧拜師的歷史鏡頭，拜師者包括藏傳西密格魯巴大月如來康薩派二十九代能海大師之法承傳人，當代漢人中黃教領袖清定法師，一代聖僧拜師格外引人矚目。

影片中，清定法師拜師於一位年輕人座下學習佛法，原來，清定法師所拜之師就是始祖報身佛多杰羌佛真身降世的第三世多杰羌佛。雖然受當年拍攝水準和設備之限，畫質比不上現代的高解析度，但卻留下了當今佛教界不可磨滅的的歷史見證。

清定法師(1903-1999 請參考維基百科「釋清定」) 曾任中國佛教協會常務理事，四川省佛教協會副會長，成都昭覺寺(請參考維基百科「昭覺寺」)住持。中年時即證顯密俱通之境，頗受高僧大德敬仰曾被中國卓越的佛教領袖、傑出的書法家、著名的社會活動家與偉大的愛國主義者趙樸初讚譽說：清定法師是中國一位不可多得的高僧。

朱世勇的證言第一、二頁。(圖片來源：朱世勇先生提供)

俗家時清定法師曾就學于廣州大學、黃埔軍校，官至少將。一九四一年出家為僧，被世人稱之道魁再來，法威頓長，貫橫海外，門下弟子遍及海內外，以數十萬計。

當時負責攝影的朱世勇見證了清定法師在釋演法(請參考維基百科「釋演法」)、釋明念法師陪同下禮拜第三世多杰羌佛為師的全過程，並親筆簽名立文以其人格，全家身家性命擔保，所陳述的一切都是實實在在的事實，願負法律責任。

據朱世勇在2016年9月所寫的回憶文顯示：一九九三年夏天，有一天，大約在上午10點鐘左右，當代中國四大高僧之首，成都千年禪院昭覺寺方丈清定大法師帶著侍者演法師(現任昭覺寺住持)，明念師等隨行前來求見第三世多杰羌佛。當時其餘人員安頓在外廳等候，只是清定法師單獨進見。清定法師在大鬍子（當時第三世多杰羌佛的大侍者）的攙扶下，緩慢地走到佛堂中心，面對第三世多杰羌佛，向第三世多杰羌佛跪拜行拜師禮。清定法師起身，下跪，再起身，再下跪....拜了四拜。拜完以後，H.H.第三世多杰羌佛對清定法師説：「清定和尚,你從現在起就是我的弟子了。既然是我的弟子,就要依照我的行持去做,就要一歩歩地好生照我的方法修持。你坐去在蒲團上･･･」就讓清定法師坐在他的對面的蒲團上，給清定法師宣講佛法。清定法師非常恭敬地聽講，歷時大約十來分鐘。最後，第三世多杰羌佛加持以後，清定法師提出，要求第三世多杰羌佛為他灌頂傳法，第三世多杰羌佛當時就答應了，其中演法師和明念師也進來給第三世多杰羌佛頂禮。隨後，第三世多杰羌佛要為清定法師傳佛法了。大約兩個小時左右，清定法師十分高興，笑容滿面地走出來了，充滿喜悅之情。最後第三世多杰羌佛還留他和他當天去的侍者演法師和明念師在佛堂吃了午飯。（摘錄自朱世勇記錄材料）。

清定法師住世期間還為由世界法音出版社所出版的H.H.第三世多杰羌佛所著之《心經講義》撰寫了跋序。老法師在跋序中寫道：“翻開歷史篇章，古德對有關心經講義書籍開示頗多。均各顯法妙用，贊莫能窮.近日有幸拜讀無名行者(雲高大師)【注：即H.H.第三世多杰羌佛】所著的般若波羅密多心經講義，真是大開智能之門，這部講義實在是堪稱耀古騰今，慧光無瑕,前無古德可及。……餘見之不得不五體投地，而揮毫造跋，禮贊真實不虛之義也。……”。

朱世勇的證言第三、四頁。(圖片來源：朱世勇先生提供)

1999年也就是在H.H.第三世多杰羌佛定居美國的那年6月，一代高僧清定法師圓寂之時，當時侍者的演法師被任命為成都昭覺寺住持，並于2004年12月23日成為成都昭覺寺第十八代方丈。

公開的影片中還包括峨眉山金頂第十三代祖師普觀長老迎接南無第三世多杰羌佛到佛教南傳中國第一站霧中山開化寺, 全世界唯有的漢人兩格西之一,美國密宗總會主席洛桑珍珠大活佛等拜師畫面。素孚名望的聖僧拜師的歷史鏡頭讓始祖報身佛多杰羌佛真身降世的H.H.第三世多杰羌佛真實身份更加印證！

(中時電子報)