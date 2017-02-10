宣傳世大運 北市各校納課程

距離世大運開幕倒數189天，世大運吉祥物熊讚將在賽前跑遍台北市各國小，提高賽事曝光度。（台北市教育局提供）

距離世大運開幕倒數189天，為讓各年齡層的民眾更認識世大運，自本學期起，國小到高中的課程也將把世大運納入，例如結合體育課，讓師生了解22種競賽項目，或是在電腦課、國際教育主題課程中融入相關內容。

下周即將開學，教育局體衛科長黃國忠表示，新學期起，將鼓勵278所公立高中職以下學校將世大運納入課程。課程可分為三部分，首先，各校可在體育課中指導學生認識22個比賽項目、各國知名選手；世大運吉祥物「熊讚」在比賽前，也會跑遍各校朝會或大型活動，提高賽事曝光度。

其次，各校也可運用電腦課時間，將「世大運」訂為其中一個授課主題，讓學生運用資訊科技，蒐集相關資料。

此外，每所國中、高中學校自新學期起，會認養1到2個世大運參賽國家，教育局將補助每校3萬5000元經費，鼓勵校內3到4個領域的老師共同設計教案，將世大運融入課程，「透過體育了解世界」。

黃國忠舉例，老師可以將認養國家的經濟政治、歷史地理特色、知名運動選手等包裝在課程內，系統性讓學生認識這個國家。至於教案成果，教育局預計4月15日辦理成果展，供各校交流。

(中時)