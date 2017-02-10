控人潮避免踩踏 上海豫園燈會封城收費
明天就是元宵節，為了控制人潮，上海豫園燈會今天起連續3天封城售票。今年主燈是高9公尺的公雞，由6名老師傅花了2個半月打造完成，燈會現場還播放歌手哈林的「快樂頌」。
豫園新春民俗藝術燈會（豫園燈會）已有20餘年的歷史，是上海最知名的賞花燈景點，也是上海最有年味的地方，往往吸引大批觀賞民眾。根據統計，今年春節期間，豫園每天的人潮都介於18萬至20萬人次之間。
走進2017豫園燈會現場，最引人注目的就是中心廣場上高9公尺、重量達1噸的主燈公雞，公雞身披2017片五彩羽毛，光焊點就將近2萬個，全是人工製作，旁邊則有一顆直徑5公尺的地球，並圍繞著和平鴿。
點綴主燈的是長城、黃河、長江等具中國意象的符號，象徵著中華民族古老文明；此外還有大熊貓、白鰭豚、滇金絲猴等「國寶」，寓意人與自然的和諧相處，注重生態與環保；以及代表中國科技進步的神舟11號。
除中心廣場，九曲橋廣場也是熱點之一，以中國經典故事為主題的花燈圍繞著九曲橋，包括「大禹治水」、「李時珍著藥典，神農氏嘗百草」、「張衡發明地動儀」等，花燈旁還有歷史典故說明。
2017豫園燈會1月15日點燈後並未收費，但為了控制人潮，2月10日至12日部分特定時段將封城並收費。封城期間，依日期不同，成人票每張售價人民幣50元至80元不等，13日起恢復全天不收費，直至14日燈會結束。1060210
(中央社)
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