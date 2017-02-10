慶元宵 宜蘭羅東辦燈謎晚會

迎接元宵節到來，宜蘭縣羅東鎮公所在11日舉辦燈謎晚會之外，迎接情人節到來也安排愛情大考驗活動，參加獎是特製客家花布福袋，內有糖果，象徵祝福。（鎮公所提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 106年2月10日

迎接元宵節到來，宜蘭縣羅東鎮公所在11日舉辦燈謎晚會之外，五結鄉還有相傳百年的走尪活動，重現老街熱絡情景。

羅東鎮公所說，古代私塾在開學時，家長會為子女準備一盞燈籠由老師點亮，象徵學生前途光明，稱為開「智慧燈」。為了找回這種虔誠與心意，元宵節11日下午5時20分起，將於鎮公所廣場「金雞報喜慶元宵」活動，邀請親子及學生參加，公所將準備燈籠及由文昌帝君加持過的智慧筆，經由鎮長林姿妙點亮，隨即遊行中山公園提燈鬧元宵。

此外，當天晚上7時於中山公園廣場舉行猜燈謎晚會，除有送燈籠之外，迎接西洋情人節到來得前夕，會場也安排愛情大考驗活動，邀請伴侶們穿上情人木鞋，二人二腳通過考驗者，可獲電影票2張。參加獎是主辦單位特製客家花布元宵福袋，內有糖果，象徵團圓祝福。

每年元宵節，台灣除了有北天燈南蜂炮外，宜蘭五結鄉還有相傳百年的走尪活動。考量保有傳統味道，今年活動取消現代走尪（扛神轎競速），保留傳統走尪（扛神轎過金火），重現利澤老街熱絡情景。

鄉公所說，傳統走尪在元宵節當天下午3時起登場，當晚將發贈燈籠，舉辦猜燈謎活動。

此外，12日上午除有彩繪虎皮活動之外，當天下午也有「尪揹某趣味競賽」和「爆尪淨新娘」。「爆尪淨新娘」活動，相傳是過去居民以鞭炮炸王公，助長神威，並鑑定新娘是否被狐狸精附身，現在演變成去除邪氣，祈求家庭平安的民俗，歡迎民眾前往欣賞參與。

傳藝中心委外單位全聯善美的文化藝術基金會說，即日起到12日園區舉辦「燈籠節」，活動期天每天晚間6時起，宜蘭縣民憑相關證件及提燈籠可免費入園。1060210

(中央社)