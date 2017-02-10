鹽水蜂炮啟炮 邀小朋友當前導車

鹽水蜂炮活動10日起開跑，台南市長賴清德親自為蜂炮啟炮。（萬于甄攝）

今年鹽水蜂炮首發炮城由太子家族的炮城擔當。（萬于甄攝）

神轎遶境由小朋友開玩具車擔任前導車，模樣相當可愛吸睛。（萬于甄攝）

台南鹽水蜂炮10日早上8點由市長賴清德啟炮暖身，今年首發炮城由太子家族的炮城擔當，神轎繞境更找來小朋友開著玩具車當前導隊伍，模樣相當可愛。10日起一連2天，遊客全副武裝跟著神轎衝鋒陷陣，體驗蜂炮的刺激。

市長賴清德今天上午親自為鹽水蜂炮活動起炮，鹽水蜂炮是台南知名的民俗活動，賴清德除邀請全國民眾到鹽水體驗犁蜂炮外，也要注意安全。

(中時)