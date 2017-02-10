警察被撞影片PO網 3萬人嘆心疼
高市苓雅分局凱旋所長吳銘雄，日前騎車巡邏，發現轎車違規停車，便趨前盤查，沒想到駕駛竟突然發動車輛欲逃離現場，吳被當場撞倒，右腳踝被割傷，警方後續追查，揪出開車的張姓毒品通緝犯。高市警局9日將吳銘雄被撞傷的影片剪輯後放上臉書，表示「民眾質疑警察為績效、獎勵在執法，甚至批評警方執法過當，但你知道警察執法時生死只是一線之隔」，至今已獲得近3萬人按讚、1萬3000多人分享。
凱旋所長吳銘雄上月12日早上，騎機車巡邏，在建國一路道明中學前方，發現有部轎車違停，形跡相當可疑，便上前盤查，不料駕駛突然啟動，加速逃逸，直接撞倒吳銘雄，他的腳疑似被倒地的機車割傷，當場皮開肉綻，被路過的女機車騎士載往醫院急救。
警方事後追查，將開車撞警的23歲張姓男子逮獲，才知道他因毒品案被通緝，訊後依殺人未遂、槍砲、妨害公務、毒品危害等罪嫌將他移送法辦。
警方上月13日即宣布破案，後來高市警局將值勤影片剪輯成《愛與鐵血2.0》影片，昨天下午上傳臉書，凸顯警察執法時生死一瞬間，網友紛紛按讚，有人留言「無限期支持修法保障警察執法尊嚴」、「還有人認為警察要績效？別鬧了」、「這樣還不開槍，要等何時？」、「在美國他早就格斃了」。
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(中時)
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