巴基斯坦：印度「核武城」原料可製492核彈

我要評比

圖為2012年印度閱兵展示烈火4型洲際飛彈。(圖/美聯社)

巴基斯坦外交部在昨天(9日)對外表示，印度現在已打造了一座「核武城」，其中囤積大量核原料並秘密製造熱核武器。

據巴基斯坦當地媒體報導，該國外交部昨召開記者會，公開批評印度的軍事舉動破壞南亞區域平衡。據伊斯蘭堡戰略研究所調查資料，印度囤積的原料足夠製造356至492枚核彈，因此巴基斯坦要求，印度的所有民用核能項目應遵守國際原子能委員會的相關規定與原則。

對於以上消息，印度外交部也於同一天(9日)回應，稱訊息來源沒有憑據，「核武城」的說法不過是想像杜撰。

(中時電子報)