空氣品質一片橘 敏感族群注意

我要評比

根據環保署空氣品質監測網資訊顯示，今天除了花東及澎湖以外，全台其他19縣市的空氣品質指標（AQI）都達到橘色警示，提醒民眾注意。

環保署指出，今天雲嘉南及高屏地區AQI為橘色提醒，對敏感族群不健康，且雲嘉南地區受風速增強影響，局部地區將出現揚塵天氣；其他地區為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒及懸浮微粒。

環保署提醒西半部、馬祖、金門、竹苗及宜蘭地區也是橘色提醒；另外，台西及左營地區為紅色警示，對所有族群不健康，宜減少在戶外活動。1060210

(中央社)