基隆七堵煙火嘉年華 11日登場

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基隆七堵煙火嘉年華11日將在崇孝街永安綜合公園登場，不僅有園遊會，還有限量DIY燈籠，晚間也會在河岸施放煙火，歡迎民眾攜家帶眷參加。（資料照片）中央社記者王朝鈺攝 106年2月10日

基隆七堵煙火嘉年華11日將在崇孝街永安綜合公園登場，不僅有園遊會，還有限量DIY燈籠，晚間也會在河岸施放煙火，歡迎民眾攜家帶眷參加。

承辦單位七堵區公所表示，基隆七堵煙火嘉年華前身為基隆河煙火節，起源自大華橋至崇智橋間兩岸的八德、富民里里民，元宵夜彼此相約從兩岸互放煙火較勁，轉變為七堵元宵佳年華盛會。

七堵區公所指出，崇孝街兩側11日從下午3時起，會以園遊會型式，揭開元宵活動序幕，下午4時30分，則在崇孝街永安綜合公園（吉隆電視台對面）服務台，發放限量500份的DIY燈籠，另外，從下午5時30分起，民眾只要拿1至2月2張發票，就可兌換限量1張摸彩券，每人限換1張。

此外，晚會除邀請在地社團表演外，歌手陳彥允、閻奕格也會到場獻唱，節目熱鬧精彩，晚間9時30分也將在基隆河岸施放絢爛煙火，歡迎民眾踴躍攜伴參加。1060210

(中央社)