花雕雞帶檸檬香 在家自己做
喜歡吃花雕雞的民眾是否試過在花雕雞料理內加入檸檬添香？國際廚師交流協會理事蔣世隆教導製作「檸香菌菇花雕雞」，除酒香味，淡淡檸檬清香也讓人忍不住多扒幾口飯。
花雕雞泡麵熱賣，不少民眾想自己在家料理花雕雞，檸香菌菇花雕雞有大家熟悉的酒香味，自己在家做還能添檸檬清香，別有一番風味。
材料如下：1、去骨雞腿1支；2、辣椒1根；3、蒜頭5片；4、美白菇15g（公克）；5、杏鮑菇15g；6、茶樹菇20g；7、紅甜椒15g；8、黃甜椒15g；9、西芹20g；10、檸檬葉6片。
步驟如下：1、將去骨雞腿切丁，杏鮑菇切片，茶樹菇泡水軟化；2、鍋內放入少許油，用中火將雞腿炒到外表焦香，再下辣椒蒜頭爆香；3、放入醬油花雕酒糖調味，再加少許水；4、再將杏鮑菇、美白菇、茶樹菇拌入悶煮3分鐘；5、拌入紅黃甜椒片及西芹段至熟收汁；6、起鍋前再滴少許花雕及檸檬葉即可。1060210
(中央社)
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