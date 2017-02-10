寒流侵襲 太平山出現霧淞美景

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入冬首波寒流侵襲，海拔約1900公尺的太平山國家森林遊樂區從9日晚間起就出現霧淞景色，宛如北國世界。（林務局羅東林區管理處提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 106年2月10日

入冬首波寒流侵襲，海拔約1900公尺的太平山國家森林遊樂區從9日晚間起就出現霧淞景色，宛如北國世界。（林務局羅東林區管理處提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 106年2月10日

入冬首波寒流侵襲，海拔約1900公尺的太平山國家森林遊樂區從9日晚間起就出現霧淞景色，宛如北國世界。（林務局羅東林區管理處提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 106年2月10日

入冬首波寒流侵襲，海拔約1900公尺的太平山國家森林遊樂區從昨晚起就出現霧淞景色，宛如北國世界。

行政院農業委員會林務局羅東林區管理處說，太平山國家森林遊樂區的太平山莊從昨晚起溫度就降到攝氏0度，樹枝上結滿白色霧淞；今天一早，霧淞結得更厚，但水氣不足，沒降雪。

管理處說，遊樂區上午7時開放後已湧入數百名遊客，山區道路雖沒結冰，但仍有濃霧，請民眾小心駕駛。

遊客們說，原本期待到太平山可見白雪，但只見到霧淞，也很不錯，宛如北國世界。1060210

(中央社)