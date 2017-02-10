桃園燈會登場 水上燈會客家情
以全國唯一「水上燈會」為亮眼的桃園燈會今天在龍潭大池畔登場，除了炫麗的環湖主燈秀外，活動期間也結合神轎車、鞭炮車、藝閣車在龍潭區遶境，展現迷漾的客家風情。
2017桃園燈會幸福起家今天晚間6時30分將在龍潭大池登場，而桃園市今年推出圓滾滾胖嘟嘟、充滿活力「桃樂雞」小提燈，每天晚間5時起將限量發送給參與燈會的民眾。
桃園市政府觀光旅遊局表示，雞年代表豐收、守財、起厝，「2017桃園燈會」主題為「幸福起家」，活動三大亮點包括結合龍潭大池的燈會展計，設置環湖燈光秀；每日燈會的主題活動；結合龍潭龍元宮迎財神。
觀光旅遊局表示，燈會延續龍潭百年傳統，以「南蜂炮、北天燈、龍潭迎財神」為號召，希望吸引包括桃園以外縣市的民眾都可以到桃園賞燈。
觀旅局長楊勝評表示，「2017桃園燈會」主燈為「幸福起家」，象徵起家、全家團圓意涵；副燈為「祥獅獻瑞」，裝置於龍潭大池原有的舞獅跳樁上，並設有大龍炮、焰火造型燈飾。
「2017桃園燈會」也融合桃園地景，打造特色燈組，包括「祈福燈林」、「百蝶嬉春」、「大紫蛺蝶」、「四月望雨」、「北橫狂想曲」、「雞不可失」、「一同去礁遊」等特色燈區與大型燈籠。
在桃園燈會中期間的另一項特色是12日舉辦「迎古董嘉年華」，重現客家踩街習俗，結合前導車、大鼓車、神轎車、鞭炮車、藝閣車等在龍潭遶境龍潭，展現迷漾的客家風情。
根據往年的經驗，桃園燈會期間，受限於龍潭區的街道的交通狀況，會出現嚴重塞車問題，建議賞燈人潮可以提早前往，或選擇大眾交通工具接駁前往。1060210
(中央社)
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