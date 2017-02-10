林美珠首度接受專訪 徐國勇陪同

勞動部長林美珠上任後，今天首度接受廣播媒體專訪，行政院發言人徐國勇陪同到場。林美珠說，徐國勇是跟她討論一些未來政策宣導計劃。

此外，她說，過去沒接觸過節目主持人周玉蔻，徐國勇才會引薦。

徐國勇表示，約訪由他安排，他才陪同，但他絕對沒告訴林美珠什麼能說、什麼不能說。林美珠從政經驗比他還久，什麼能講、什麼都不能講，林美珠應比他還清楚。

他說，只要經過他發言人職務處理的事，他一定會到場，不是只這一次，這是他的工作。1060210

(中央社)