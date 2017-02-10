屏東校園女屍案 前男友投案坦承行凶

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屏東縣高樹鄉校園女屍命案，21歲被害人邱姓女子的35歲王姓前男友今天凌晨出面投案，並向警方坦承因邱姓女子提分手憤而行凶。

高樹廣興國小關褔分校內昨天清晨發現邱姓女子陳屍校園，警方初步鑑定，邱姓女子身中14刀，其中腹部11刀，胸部3刀，警方從監視器發現，邱姓女子是到校園赴約遇害，監視器也發現王姓男子身影，但身影不清晰，現場沒發現凶刀和邱姓女子手機，警方調取通聯等補強證據，昨天晚上取得拘票，到高雄市林園區王姓男子家中拘捕。

王姓男子凌晨零時許在屏東縣政府警察局屏東分局民族派出所投案，屏東縣政府警察局里港分局長蘇榮明表示，王姓男子坦承因邱姓女子提分手，憤而行凶。由於王姓男子沿途丟棄凶刀和邱姓女子手機，警方目前已帶王姓男子前往尋找，稍晚將說明。1060210

(中央社)