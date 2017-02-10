有總統表妹好光榮？ 「表姐」勞動部長翻白眼

「表姐」勞動部林美珠(右)受訪時翻白眼。（圖片翻攝Youtube／Hit Fm聯播網）

被問到是否以總統表妹為榮？林美珠瞬間翻白眼，見27分58秒。(影音來源/youtube:Hit Fm聯播網）

新任勞動部部長林美珠今天(10日)上午接受電台訪問，談到與蔡英文總統的表姐妹身份時，節目主持人周玉蔻詢問「有沒有因為表妹身份覺得很光榮」？林美珠快速翻了個白眼，她指出，自己比蔡英文更早進入公務員體系，而且還因為「臉皮薄」，所以先前在蘇貞昌擔任行政院長時期，邀請她出任內政部政務次長時，還曾一度猶豫。

被外界稱為「美珠姐」的林美珠上午接受周玉蔻訪問，大談身世，雖然他父親與蔡英文的母親不同姓，但兩人從小關係並不生疏，多會以小名互稱。林美珠說，她的個性比較熱情、蔡英文比較冷靜，「她說我對人的處理比較好」，而這特質反而是蔡英文比較欠缺的。

林美珠提到，在今年新春團拜之後，她回到蒙藏委員會的路上，被行政院院長林全喊去辦公室，林全用半小時就說服她出任勞動部部長，之後她與蔡英文確認時，蔡英文還驚訝地說：「我沒想到妳會答應。」林美珠反問蔡英文：「我還以為你們講好了！」後來蔡英文還給了厚厚一疊的資料，告訴她「這很好看」，林美珠笑說：「我那時候還想，你應該要早點告訴我，讓我準備，（春節）假期都結束了。」

表姊部長林美珠(左)與表妹總統蔡英文(右)。（資料照片，方濬哲攝）

談到一例一休新制，以及產業大老們疾呼要延長加班時數上限，林美珠表示，這幾天都還在跟勞動部同仁了解、溝通業務。她認為，各行各業的訴求「我們都聽到了」，但大家對法令的適用定不是很清楚，會繼續加強宣導，把法令規定的真實面告訴大家，同時也會重新盤點宣導計畫，「因為他們有一些疑義，不是他們覺得會面臨的困難」。

(中時)