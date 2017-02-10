洪陣營嗆：潘維剛不算黑馬 不會影響選情
日前有消息傳出，國民黨有名女黑馬打算競逐黨魁，而被外界猜測為黑馬的前立委潘維剛受訪時坦言，確實正考慮是否參選。儘管有人認為，潘維剛是唯一能取代洪秀柱的人，但洪陣營私下表示，許多年輕人根本不認識淡出政壇已久的潘，所以她算不上是黑馬，也不會影響到洪的選情。
前立法院長王金平昨（9）日受訪時提到，黨內確實有名近60歲、身材偏瘦的女性有意參選主席，但他不願指出究竟是誰，只表示星期日就會有答案。而被認為是女黑馬的潘維剛則證實，年前就有人鼓勵她參選，她也認為自己該責無旁貸地帶領國民黨奪回執政權，但對於何時宣布參選尚未確定。
有黨內人士認為，出身黃復興的潘維剛，任議員和立委時都深耕台北，這些皆被視為此次選舉大票倉之處，加上她長期關心女性議題，若真出馬參選，將對洪秀柱造成衝擊。但《蘋果日報》指出，洪陣營私下透露，潘維剛已經淡出政壇許久，年輕世代認識她的人有限，根本不算黑馬，可是仍會嚴陣以待。
(中時電子報)
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