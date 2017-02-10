甘比成香港女首富 劉鑾雄舊愛李嘉欣說..

李嘉欣笑著回應甘比是女首富的新聞。（圖／達志影像）

香港富商劉鑾雄去年11月扶正女友娶甘比，他不僅送上不少高檔精品包、房子，甚至價值百億的商場，讓甘比成為香港女首富！而劉鑾雄舊愛李嘉欣昨日出席活動也被港媒問及此事，她大方回應「這是好事。」

劉鑾雄先前證實送給甘比價值180億港幣的商場，由於他身體狀況近來不佳，外界認為他這些舉動都是在替未來做打算。只是過去曾和劉鑾雄交往的李嘉欣，昨被問到甘比成為香港女首富一事，她先是說自己最近沒有注意新聞，接著則笑稱「這是好事」，隨後又補充「但內心富有最重要！」

據悉甘比除了收到價值180億港幣的商場外，包含先前的50多億財產、房產以及證券等，她身價已經高達400億港幣，相當驚人。

(中時電子報)