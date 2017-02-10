移民禁令再敗訴 川普：政治決定

我要評比

美國總統川普今天說，聯邦上訴法院維持暫停他的移民禁令的裁定屬「政治決定」，他並誓言行政部門終將獲勝。

路透社報導，川普（Donald Trump）告訴聚集白宮新聞秘書辦公室外的記者：「我們會跟他們法庭見，那是政治決定。」

他說自己不認為這項裁定是白宮的重大挫敗。

川普說：「這不過是宣布1個決定，但我們將會打贏本案。」（譯者：中央社何宏儒）1060210

(中央社)