台北元宵燈節 警方動員維安

台北燈節熱烈展開，西城嘉年華遊行更吸引大量民眾前往，台北市警方不敢大意，每日動員160名警力、40名義交投入維安、交管，並隨時視情形調整。（警方提供）中央社記者朱則瑋傳真 106年2月10日

台北燈節熱烈展開，西城嘉年華遊行更吸引大量民眾前往，台北市警方不敢大意，每日動員160名警力、40名義交投入維安、交管，並隨時視情形調整。（警方提供）中央社記者朱則瑋傳真 106年2月10日

台北燈節熱烈展開，西城嘉年華遊行更吸引大量民眾前往，台北市警方不敢大意，每日動員160名警力、40名義交投入維安、交管，並隨時視情形調整。

台北燈會4日到12日舉行，人潮爆滿，警方為確保民眾安全，成立恐攻應變小組，24小時支援恐怖攻擊事件處理，並徵調各分局專責檢肅扒竊人員，以編排2人一組方式，在各燈區針對列管慣竊跟監查緝。

北市警方表示，每天都有超過百名警力進駐燈會，在周邊捷運站巡察有無可疑、不明爆裂物，或在各處重要路口協助疏導及安全維護，務必做到滴水不漏。

北市警方說，為預防參觀民眾溢出車道，造成人車交織，除加派警力、義交交通疏導，特別實施「架牌拉線」，在人潮眾多路口（段）沿路緣架設「交通改道牌」區隔人車，並在交通號誌變換時拉設「管制線」，防止行人衝出或溢到車道上，造成危險。

警方呼籲民眾，參觀燈會時仍要提高警覺，避免隨身物品遭竊，如果遇可疑人士，盡快通知現場執勤警方，立即處理。1060210

(中央社)