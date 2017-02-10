周六來動物園PK燈謎擂臺！看「圓仔」歡喜度元宵
明（2月11日）是元宵節，話說前年冬至還看到貓熊媽咪「圓圓」搓愛女「圓仔」，那麼今年元宵節，貓熊家族有什麼特別活動嗎？迎雞年、慶元宵！來動物園走春猜燈謎、看可愛動物吧！
台北市立動物園將於2月11日（星期六）元宵節當天上午10點，在大門廣場舉辦「2017動物燈謎擂台」活動，邀請大朋友小朋友一起來動物園走春、猜燈謎、搓湯圓、拓印藏書票、PK九宮格保育淺山動物。
此外，為推廣環保，動物園也盼小朋友將家中不用的3C主件（行動電話、片板電腦、數位相機等）舊電器帶來回收，減緩不當採礦的壓力，保護金剛猩猩野外棲地，又可以抽精美紀念品帶回家，健身益智，一舉數得。
今年的元宵節活動分成兩個區塊，舞台部分從上午10點開始，除了有猜燈謎抽「金雞報喜」福袋（共有60個機會），還邀請「淺山大冒險」集章活動優勝的保育大使們（淺山大冒險護照集滿9個章的民眾）來動物園走春並接受表揚，另外台北市立木柵國中及蘭雅國中將帶來精采的「醒獅」和「扯鈴」表演。
大門廣場於上午10-12點，推出保育教育駐站，有應景的搓小鷄湯圓、拓印限時限量鷄年藏書票、保護金剛猩猩棲地-回收3C主件產品兌換好禮、適逢「世界穿山甲日」為大家介紹消失中的盔甲精靈「穿山甲」、破除淺山動物生存危機-PK九宮格、動物認養「鷄麻吉手牽手慶元宵」邀請大家一起參與動物保育等，內容豐富有趣，適合全家大小共襄盛舉。
(中時電子報)
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