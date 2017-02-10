公然違法？!川普顧問康威要民眾買伊凡卡品牌
在美國連鎖百貨公司Nordstrom決定撤掉美國第一女兒伊凡卡(Ivanka Trump)的衣服品牌專櫃後，總統顧問康威(Kellyanne Conway)在福斯新聞網(Fox News)的脫口秀節目中，公開呼籲民眾多買伊凡卡的衣服，遭質疑公然違反美國公務人員法。
根據CNN報導，白宮發言人史賓塞(Sean Spicer)表示，在這起事件發生後，川普政府已經「勸告」(counseled)了康威，但是沒有予以詳加解釋。
康威在接受福斯新聞網頻道專訪時，人在白宮簡報室內和該電視台連線，當主持人提到伊凡卡的服飾品牌最近被百貨公司撤櫃時，康威稱讚伊凡卡是「非常成功的女商人」，而且是「賦予女性權利的冠軍」，並且提出有多少商店在賣伊凡卡品牌的數據。康威也毫不諱言的表示她自己就有一些伊凡卡品牌的衣服，她要免費為伊凡卡打廣告，呼籲大眾多買伊凡卡的衣服。
律師、國會議員和監督政府組織立即呼籲調查康威，表示她明顯違反政府的規定。美國聯邦法規定公務人員不得利用其職位，為任何商品、服務和公司背書，也不得利用職位為朋友、親戚或是和政府單位不相干人士謀得利益。
Nordstrom百貨公司上週表示，因為伊凡卡服飾品牌的銷售表現不佳，所以將予以撤櫃，引發川普在推特上抗議，其大女兒伊凡卡遭遇不公平待遇。
(中時電子報)
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