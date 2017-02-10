NBA》魔術拋售伊巴卡 3隊喊聲搶著要人

伊巴卡(右)過去曾跟哈登當過隊友，火箭想要搶他也屬當然。(美聯社資料照)

去年休兵期從雷霆跳槽魔術的內線悍將伊巴卡，如今成為爭搶對象！為了避免吃虧，魔術最近積極拋售伊巴卡，也馬上吸引包含火箭、暴龍、熱火等隊興趣，畢竟本季場均15.2分、6.9籃板與1.6火鍋的他，確實在內線相當好用。

因為伊巴卡今年夏天將成完全自由球員，魔術當然不想白白送走到現在都未宣告效忠的他，只好希望趕在今年交易截止日前，把伊巴卡交易出去換回可用籌碼，反正魔術目前20勝34敗，跟季後賽越來越遠，還不如趕緊重建。

暴龍最近因傷少了替補大前鋒帕特生，補強向來比較薄弱的前場戰力也屬情有可原，熱火則是欠缺除了懷塞德以外的優質長人，火箭更是積極搶人，因為伊巴卡與哈登曾在雷霆當過隊友，兩人早有不錯默契與交情。

目前火箭打算拿出哈瑞爾、布魯爾與麥克丹尼爾斯3人，當作跟魔術換回伊巴卡的籌碼，就看魔術是否心動，畢竟如果可以搶到伊巴卡，火箭的防守功力可望再次升級，也能幫助他們在季後賽席位卡到更佳位置。

(中時電子報)