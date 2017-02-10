NBA》魔術拋售伊巴卡 3隊喊聲搶著要人
去年休兵期從雷霆跳槽魔術的內線悍將伊巴卡，如今成為爭搶對象！為了避免吃虧，魔術最近積極拋售伊巴卡，也馬上吸引包含火箭、暴龍、熱火等隊興趣，畢竟本季場均15.2分、6.9籃板與1.6火鍋的他，確實在內線相當好用。
因為伊巴卡今年夏天將成完全自由球員，魔術當然不想白白送走到現在都未宣告效忠的他，只好希望趕在今年交易截止日前，把伊巴卡交易出去換回可用籌碼，反正魔術目前20勝34敗，跟季後賽越來越遠，還不如趕緊重建。
暴龍最近因傷少了替補大前鋒帕特生，補強向來比較薄弱的前場戰力也屬情有可原，熱火則是欠缺除了懷塞德以外的優質長人，火箭更是積極搶人，因為伊巴卡與哈登曾在雷霆當過隊友，兩人早有不錯默契與交情。
目前火箭打算拿出哈瑞爾、布魯爾與麥克丹尼爾斯3人，當作跟魔術換回伊巴卡的籌碼，就看魔術是否心動，畢竟如果可以搶到伊巴卡，火箭的防守功力可望再次升級，也能幫助他們在季後賽席位卡到更佳位置。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。