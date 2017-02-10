美中軍機黃岩島上空「不安全」逼近
美國海軍一架P-3獵戶座（P-3 Orion）海上巡邏機，以及一架中國偵察機周三在南海黃岩島上空飛行時異常接近，兩名美國國防部官員告訴CNN，兩機「不安全地逼近」。其中一名官員說，中方軍機是空警-200型預警機。
另一名官員說，美方P-3巡邏機必須改道，才能確保兩機不相撞。
路透稱，美國軍方認為，這並不是故意造成的。但美國太平洋司令部（US Pacific Command）發言人在給CNN的聲明中證實，兩機是「不安全」逼近。
「美國海軍P-3C依國際法，執行例行任務，」修福德（Rob Shuford）少校說，「國防部與美國太平洋司令部向來關切與中國軍隊不安全的互動，我們將循適當的外交與軍事管道，來處理這問題。」。
據路透報導，一名不願透露姓名的美國海軍官員周四說，當時兩架軍機在菲律賓和大陸之間的南海黃岩島附近上空飛行，雙方距離僅約1000呎（約305米）。這名官員說，類似事故「極罕見」，在2016年只發生過兩次，而這是邁入2017年後的第一次。
儘管美國海軍認為，這次兩機逼近並不安全，但也並不認為，這起事件背後有任何惡意。
中、菲雙方都宣稱擁有黃岩島的主權，可是大陸2012年取得實質控制權後，便經常有中國海警船出現在相關海域。
雖然美國不插手主權爭議，但堅持要行駛自由航行權。而中美雙方互相嚴密監視對方的行動，或許正足以說明，為何這次事件的主角會是美國P-3獵戶座（P-3 Orion）海上巡邏機，以及中國空警-200型預警機。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。