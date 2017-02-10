美中軍機黃岩島上空「不安全」逼近

我要評比

一架P-3C獵戶座海上巡邏機2015年6月12日從夏威夷卡內奧赫灣（Kaneohe Bay）的海軍陸戰隊基地基地起飛，準備直情反潛任務的資料照。（圖/美國海軍）

圖為中國空警200預警機的資料照。（圖/中新社）

美國海軍一架P-3獵戶座（P-3 Orion）海上巡邏機，以及一架中國偵察機周三在南海黃岩島上空飛行時異常接近，兩名美國國防部官員告訴CNN，兩機「不安全地逼近」。其中一名官員說，中方軍機是空警-200型預警機。

另一名官員說，美方P-3巡邏機必須改道，才能確保兩機不相撞。

路透稱，美國軍方認為，這並不是故意造成的。但美國太平洋司令部（US Pacific Command）發言人在給CNN的聲明中證實，兩機是「不安全」逼近。

「美國海軍P-3C依國際法，執行例行任務，」修福德（Rob Shuford）少校說，「國防部與美國太平洋司令部向來關切與中國軍隊不安全的互動，我們將循適當的外交與軍事管道，來處理這問題。」。

據路透報導，一名不願透露姓名的美國海軍官員周四說，當時兩架軍機在菲律賓和大陸之間的南海黃岩島附近上空飛行，雙方距離僅約1000呎（約305米）。這名官員說，類似事故「極罕見」，在2016年只發生過兩次，而這是邁入2017年後的第一次。

儘管美國海軍認為，這次兩機逼近並不安全，但也並不認為，這起事件背後有任何惡意。

中、菲雙方都宣稱擁有黃岩島的主權，可是大陸2012年取得實質控制權後，便經常有中國海警船出現在相關海域。

雖然美國不插手主權爭議，但堅持要行駛自由航行權。而中美雙方互相嚴密監視對方的行動，或許正足以說明，為何這次事件的主角會是美國P-3獵戶座（P-3 Orion）海上巡邏機，以及中國空警-200型預警機。

(中時電子報)