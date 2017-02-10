元宵吃湯圓原則2少1多 長輩慢性病患者有要領
11日就是元宵佳節，民眾普遍會採買湯圓品嘗，但對於咀嚼不便的老人家和慢性病患者，要如何才能盡興吃又不影響健康呢？營養師建議可以少量、少糖、多運動為原則，即可輕鬆享受元宵應景。
大千綜合醫院營養師李易真表示，市售湯圓種類非常多，其中以包餡湯圓最受到民眾的喜愛，然而1顆芝麻或花生湯圓熱量約70大卡，吃4顆就相當於一碗飯的熱量，相當於60公斤的人慢跑半小時或快走1.5小時才能消耗。因此建議民眾吃包餡湯圓時，淺嘗2、3顆即可，或是大家一起分食，不僅能嘗到不同口味的湯圓也不會過量。
此外，由於湯圓屬於糯米製品黏性高、不易消化，若有消化問題的民眾，建議少吃，以免造成腸胃不適。對於咀嚼及吞嚥功能困難的長輩，如果想食用湯圓，可將湯圓剪成小塊、細嚼慢嚥，避免噎到湯圓。
慢性病患者享用湯圓時，要謹記下列事項：糖尿病患者不額外加糖，或是以代糖取代砂糖帶出甜味；若不小心吃過多湯圓，正餐主食就應減半，或與一餐的主食互相替換，要增加蔬菜的攝取量。
高油脂的食物會影響尿酸的排泄，增加痛風發生的可能，因此痛風患者要留意是否攝取足夠水分；花生、芝麻、豆沙湯圓等含磷量高，容易加重腎臟病患之病情，需特別注意。
李易真提醒，想吃湯圓又不會有太大負擔，可將湯圓當成正餐食用，再搭配燙青菜、瘦肉、雞蛋或豆腐，切記不要再搭配含糖飲料，並增加運動量，身材才不因元宵團圓也跟著變圓。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。