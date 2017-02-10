元宵吃湯圓原則2少1多 長輩慢性病患者有要領

民眾元宵節會品嘗湯圓應景，應以少量、少糖、多運動為原則。（陳慶居翻攝）

11日就是元宵佳節，民眾普遍會採買湯圓品嘗，但對於咀嚼不便的老人家和慢性病患者，要如何才能盡興吃又不影響健康呢？營養師建議可以少量、少糖、多運動為原則，即可輕鬆享受元宵應景。

大千綜合醫院營養師李易真表示，市售湯圓種類非常多，其中以包餡湯圓最受到民眾的喜愛，然而1顆芝麻或花生湯圓熱量約70大卡，吃4顆就相當於一碗飯的熱量，相當於60公斤的人慢跑半小時或快走1.5小時才能消耗。因此建議民眾吃包餡湯圓時，淺嘗2、3顆即可，或是大家一起分食，不僅能嘗到不同口味的湯圓也不會過量。

此外，由於湯圓屬於糯米製品黏性高、不易消化，若有消化問題的民眾，建議少吃，以免造成腸胃不適。對於咀嚼及吞嚥功能困難的長輩，如果想食用湯圓，可將湯圓剪成小塊、細嚼慢嚥，避免噎到湯圓。

慢性病患者享用湯圓時，要謹記下列事項：糖尿病患者不額外加糖，或是以代糖取代砂糖帶出甜味；若不小心吃過多湯圓，正餐主食就應減半，或與一餐的主食互相替換，要增加蔬菜的攝取量。

高油脂的食物會影響尿酸的排泄，增加痛風發生的可能，因此痛風患者要留意是否攝取足夠水分；花生、芝麻、豆沙湯圓等含磷量高，容易加重腎臟病患之病情，需特別注意。

李易真提醒，想吃湯圓又不會有太大負擔，可將湯圓當成正餐食用，再搭配燙青菜、瘦肉、雞蛋或豆腐，切記不要再搭配含糖飲料，並增加運動量，身材才不因元宵團圓也跟著變圓。

(中時)