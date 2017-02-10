美國插足南海 60年前就秘密探測繪圖

2015年4月美菲聯合軍演，一艘美國海軍兩棲攻擊車登陸南海島嶼。（美聯社）

美國空軍官方網站近日公布一張老照片，揭露了一段鮮為人知的故事。早在1956年，美國空軍就派人在南海進行探測，繪製地圖，以作為洲際飛彈參數。

故事主角是前美國空軍雷達操作員康寧漢（Bob Cunningham）。陸媒環球時報報導，1956年，隸屬美國空軍第1374地圖與製圖中隊的康寧漢，被派往南沙群島中的一個無人島駐守6個月，工作是進行大地測量，提供美國洲際導彈射向亞洲大陸更精準的參數。

年僅22歲的康寧漢，加入美國空軍才1年多，就被派往南海執行這項秘密任務。這項任務屬於美國空軍測繪地球的一個機密項目，他們利用飛機進行大地測量，安裝有特種裝備的飛機以特殊路線飛行，並對相距數百英里的地面站發送電磁脈衝信號進行三角測量。這一資料將計算得出高精度的座標，最終為洲際彈道導彈提供目標資料。

他與另外3名同袍登上的無人小島叫做「北危島」（North Danger Island）。目前北危島東北礁被稱為北子島，由菲律賓控制；北危島西南礁被稱為南子島，被越南所控制。

不過康寧漢一行人並非第一批登上該島的美軍，他們登島後發現，一支由6名美空軍官兵組成的無線電中繼小組已經駐紮在該島上，最終兩支部隊共同駐紮在一片小樹林裡。

因為屬於秘密行動，康寧漢等人奉命脫下軍服，平時工作都穿便服短褲和帆布鞋、涼鞋和牛仔帽。但「危機」還是會發生，某日一艘不明炮艇開到島礁附近，它裝備有一門主炮和多挺機槍，火力足以橫掃島上只有輕武器的美軍。

康寧漢等人從懸掛的旗幟判斷，這艘炮艇屬於中國國民黨的部隊。「他們來看看我們是誰以及我們在幹什麼。」康寧漢回憶說。由於不能暴露真實身份，他們並未與炮艇上的人員交談，只在岸邊用棕櫚樹葉拼出USAF（美國空軍的縮寫）。炮艇上的人揮手示意後就離開了。

報導透露，當時美軍類似的秘密測繪活動，在全球各地還持續了十多年之久。

(中時電子報)