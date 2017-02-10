台北燈節亮點 嘉年華大遊行8大燈區
2017台北燈節特色除有元宵節嘉年華大遊行，還有8大燈區，像西門町主展演區小奇雞家族，在北門、中山堂也有光雕區等，今年以「街頭劇場」風格為主。
台北市政府觀光傳播局說，台北燈節除西門町主展演區小奇雞家族，還有北門、中山堂光雕區；國軍文藝活動中心前紅蛋區（地景創作區）；中華路東西側扭蛋區（世界大學運動會互動區）；西門紅樓彩蛋區（祈福燈區）；西本願寺蛋黃區（自由創作區）；中山堂蛋白區（學生創作區）；中華路西側金蛋區（友好交流區）。
今年燈節走「街頭劇場」風格，邀10多名藝術家參與，除特色主題燈區，「紅蛋區」有剪紙藝術發想作品「家」，透過光影變化，讓觀賞者像置身紅色大燈籠內。
北門部分，北市府透過城門3D建築投影光雕秀，帶民眾穿越時空，探索西城往日風貌，中山堂也以蒙太奇拼貼手法，把舞蹈影像加入3D建築光雕，回顧過往歷史。
西本願寺古蹟則設有「光的美術館」，用光影呈現古寺廟身影；中華路一段設置「扭蛋區」，讓民眾體驗世大運游泳、桌球與跑步等項目；集結學生創作的蛋白區，以中山堂周邊為主，燈謎擂台也在這裡舉辦。1060210
(中央社)
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