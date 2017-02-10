粉絲管太多激怒陸元琪 怒嗆「真想看你臉長怎樣」

陸元琪臉書怒嗆網友管太多。(圖/陸元琪 息影後的家庭生活臉書)

陸元琪去年年底和結縭14年的前夫袁惟仁離婚，她便靠著網購事業撫養兒女，也常在臉書與網友分享生活點滴，不過疑似直播時網友管太多，讓她發文嗆聲干你們什麼事?

陸元琪臉書透露不滿心情，她表示開直播煮飯時，有網友一直管她摸不摸頭髮，對此她回應過程很注意衛生，而且會一直摸頭髮往後撥，是為了直播時讓大家清楚看清楚她的臉，不然沒事那麼累要幹嘛?此外也表明每個人都有自己的生活模式，不要因為看不慣就留言惡意批評，她也難得大動肝火怒嗆「不明白這些講話沒禮貌，寫回應用難看文字的人到底長怎樣？到底他們的人生有什麼缺失」，甚至表態「沒禮貌文字的人不歡迎來我粉專玩」。

(中時電子報)