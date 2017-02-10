湯圓有三高 聰明烹飪、健康食
湯元有三高：高糖、高油脂、高熱量，元宵佳節品嚐幸福湯圓不讓肥肉和疾病上身，醫師、營養師建議，包餡湯圓3至4顆為限，小湯圓不要超過十顆，烹飪方式宜以蒸煮取代油炸。
佳節將至，家家戶戶團圓吃湯圓，帶有幸福圓滿的含意，但市售湯圓高糖、高油脂、高熱量產品，營養不高熱量卻很高；烏日林新醫院新陳代謝科醫師林瑋涵建議元宵吃湯圓最好以三～四顆包餡湯圓或十顆小湯圓為限，才不會一次攝取過多熱量與糖分，吃多不僅造成體重過重，還會增加三高、痛風的發生率。若是慢性病患者的民眾，為了避免血糖或血脂飆高，務必適量食用湯圓。
烏日林新醫院營養師林宜德也表示，其實湯圓也能吃得健康養生，如果想吃甜口味的湯圓，利用養生食材如：桂圓、紅棗、菊花或老薑熬煮湯底，保留食物自然風味，減少甜湯的糖分及熱量。烹調方式上如果是炸元宵或湯圓，因炸過後外皮較硬不易消化，故建議改用水煮或蒸煮湯圓。另外也不建議把湯圓當作正餐，必須攝取其他蔬菜、蛋白質等營養，避免累積過多熱量與負擔。
(中時)
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