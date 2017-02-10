台灣燈會在雲林 嘉義推優質住宿

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台灣燈會將自11日起至19日止在雲林登場，嘉義市旅宿業者為了搶商機，推出優質住宿搭配市區景點，並配合免費接駁專車行銷觀光。（市府提供）中央社記者江俊亮傳真 106年2月10日

台灣燈會將自11日起至19日止在雲林登場，嘉義市旅宿業者為了搶商機，推出優質住宿搭配市區景點，並配合免費接駁專車行銷觀光。

嘉義市政府指出，市區旅宿業者為了迎接台灣燈會人潮，除了搭配嘉義市燈會專車到會場之外，還推出蘭潭音樂噴泉、文化路夜市、嘉義公園、檜意森活村等旅遊景點行銷。

市府表示，今年最特別的是嘉義市文化公園栽植1萬多朵鬱金香，旅客不用去荷蘭，就可以看到美麗的鬱金香綻放。

市府指出，嘉義市登錄合格的飯店、旅館超過60家，為了迎接2017台灣燈會在雲林帶來的觀光人潮，市府也整合旅宿業者推出優惠套裝行程，住宿折扣有5折、甚至3折優惠。

在台灣燈會期間，嘉義市立棒球場設有虎尾主燈區接駁專車，民眾可從嘉義市可免費搭乘專車到雲林看花燈；免費接駁專車平日每20至30分鐘一班，假日每15至20分鐘一班，歡迎民眾多加利用。1060210

(中央社)