墨西哥：川普築牆恐危及帝王斑蝶生存

我要評比

墨西哥有關單位今天表示，帝王斑蝶的數量，在本季墨西哥的過冬棲地減少了1/4，而美國總統川普計劃美墨邊界築牆，可能也會對斑蝶自加拿大遷徙來造成影響。

法新社報導，墨西哥政府表示，帝王斑蝶（monarch butterfly）2016-2017這季，在墨西哥棲地所占面積僅2.91公頃，相較上季的4.01公頃，下滑了27.4%。

帝王斑蝶的數量，是根據牠們在過冬棲地墨西哥米卻肯（Michoacan）州所占的森林面積來估計。

帝王斑蝶會跨越加拿大、美國，長途遷徙4000公里至墨西哥過冬，去年因冷鋒與大雪，導致斑蝶過冬所棲的中部山區森林受損100公頃。

墨西哥的斑蝶保育區專員戴馬佐（Alejandro Del Mazo）在一場新聞發布會中說：「斑蝶數量下滑，主要原因是極端氣候活動。」

不過戴馬佐也警告，川普計劃在美墨長達3000公里的邊界築牆，也可能威脅到斑蝶的生存，因為邊牆可能會改變導引斑蝶跨境的自然地貌。

戴馬佐說：「無庸置疑地，將棲地破碎化，以及美墨共有的河川與支流可能產生改變，會對斑蝶造成衝擊。」（譯者：中央社陳亦偉）1060210

(中央社)