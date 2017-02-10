寒流急凍 人安啟動防飢防寒機制
寒流來襲急凍，人安基金會持續啟動防飢防寒機制，提供街友睡袋、保暖衣物及暖食和臨時夜宿，避免發生憾事。
人安基金會鳳山平安站長華國興今天表示，寒流來襲各地急凍，中央氣象局預測這波寒流最強的時間是今天至明天，因應冷氣團來襲，為避免街友凍死街頭等憾事，人安基金會各地平安站啟動防寒關懷機制。
人安基金會義工除了進行加強夜訪行動，發放睡袋、保暖衣物及暖食，並將於氣溫低於攝氏15度以下時，，開放街友臨時夜宿。
華國興表示，寒流來襲，對於露宿街頭，僅用紙箱、報紙保暖的街友而言，生活更顯艱困。
人安基金會於平時也提供急難救助、工作轉介、防飢、防寒、防病等措施，並輔導單親媽媽及待業婦女烤地瓜謀生方案等服務。1060210
(中央社)
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