中國銀行三沙市設支行 越南抗議

中國銀行1年前在西沙群島三沙市成立支行，5日正式揭牌營業。越南當局昨天對此表達抗議，重申西沙群島歸屬越方主權管轄。

越南外交部昨天在河內市舉行每月例行記者會，由發言人黎海平（Le Hai Binh）主持。

黎海平回覆記者有關中國銀行三沙市支行揭牌營業的提問時表示，越南對西沙和南沙兩個群島（越稱黃沙和長沙）擁有無可爭辯的主權，任何國家未獲越南政府同意在此區域進行任何舉動，都是非法行為且無法改變越南對此區擁有主權的事實。

中國官媒中新社報導，中國銀行三沙支行5日正式揭牌營業，將為三沙建設提供更好的金融服務。

報導說，中國銀行是國際化和多元化程度最高的中資銀行，中國銀行三沙支行於1年前成立，是三沙設市後成立的第1家金融機構。1060210

(中央社)