旅行禁令上訴失利 川普揚言不惜法律戰

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美國上訴法院今天維持暫緩旅行禁令，不啻對上任不到百日的川普總統新政帶來一大打擊，川普旋即在推特上開砲，揚言不惜發動法律戰。

美國上訴法院今天拒絕恢復川普備受爭議的行政命令效力，禁止難民與7個穆斯林為主國家人民入境美國，對這位才走馬上任不久的新總統造成重挫。

舊金山第九巡迴上訴法院裁定：「我們認為政府在上訴論點上未顯示成功的可能性，也沒凸顯未能執行禁令將造成不可彌補的損害。」

由3名法官組成的合議庭一致駁回政府要求恢復的緊急措施，顯示下級法院下達的暫緩旅行禁令的命令將暫時成立。

川普旋即在推特開砲：「我們法庭見，我們國家的安全危在旦夕。」

上訴法院7日就此案舉行聽證會，代表川普的司法部律師堅稱基於國家安全考量，這項受爭議的禁令是正當的。

川普1月27日發布這項禁令，在美國各機場引發混亂，招致移民維權團體譴責。

而在華盛頓和明尼蘇達兩個州提出法律挑戰，指控這種作法構成宗教歧視，造成「無法彌補的傷害」，要求駁回後，西雅圖聯邦法官於2月3日下令全國暫緩這項禁令。1060210

(中央社)