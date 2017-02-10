林信華獨立參選 黨內嘆：「國民黨沒分裂本錢」

曾任國民黨籍宜蘭縣長呂國華副手的林信華，今天宣布將獨立參選宜蘭縣長。（李忠一攝）

曾任宜蘭縣副縣長、因立委選舉慘敗而辭去國民黨宜蘭縣黨部主委的林信華，今天（10日）上午9時30分，在宜蘭縣政府外宣布，將脫黨獨立參選宜蘭縣長，由於宜蘭縣基本盤是綠大於藍，林信華參選勢必瓜分國民黨的票源，其他有意角逐者認為林信華應循黨內機制爭取出線，也直言：「國民黨在宜蘭，沒有分裂的本錢！」

在前宜蘭縣長林聰賢接任農委會主委後，縣長之爭愈形浮上檯面，儘管宜蘭是綠大於藍，但綠營選情受中央執政成敗牽連，對國民黨來說，出現2018年重奪縣長寶座的契機，目前藍軍有意角逐者，有前縣長呂國華、羅東鎮長林姿妙，以及在今天丟出震撼彈的林信華。

林信華說，11年前他當副縣長，是前縣長呂國華提攜，呂縣長是他的老長官，去年確知老長官回鍋參選的決心跟意志，作為部屬陷入兩難，因此決定選擇更辛苦的路，不希望跟老長官為了出線而競爭惡鬥，造成不可挽回的情感裂痕。

「信華參選2018宜蘭縣長這條路，絕對不會缺席！」林信華說，會整合志同道合的鄉親，以無黨籍身分投入選舉，而國民黨是否因他獨立參選而分裂，「已經不是我考慮的重點」，因為他是基於人情義理與鄉親的承諾而參選，相信無黨籍在2018有很大的空間。

前縣長呂國華表示，一直歡迎黨內參選的人愈多愈好，希望林信華能在體制內走下去，因為黨內競爭才能激發基層的力量，把基層實力的餅做大，真的非常歡迎林信華透過黨內公平機制爭取出線，「他所擔心的事情，在我身上絕對不會發生。」

呂國華指出，政治圈是非紛擾甚多，對林信華宣布獨立參選「不予置評」，只能尊重並祝福他。從大局來說，呂國華強調「國民黨在宜蘭縣唯有團結，才會有出路。」團結都未必能打贏民進黨，如果分裂更不可能。

羅東鎮長林姿妙表示，從她當選鎮長第一天開始，就一步一腳印以爭取選民認同，民主政治是要良性的競爭，有競爭才有進步，國民黨要在公平、公開、公正的前提下選出候選人，對於林信華獨立參選，會以平常心看待，也不便去置喙。

民進黨方面，要挑戰縣長大位有宜蘭市長江聰淵、冬山鄉長謝燦輝，立委陳歐珀雖然尚未公開表態，但也是被認為爭取代表民進黨參選縣長的熱門人選。

(中時)