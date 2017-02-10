台北燈節遊行 41輛花車吸睛

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2017台北燈節將掀起最高潮，明天元宵節舉辦盛大「西城嘉年華大遊行」，共41輛花車、超過1600人參與演出，最大亮點為高8公尺動漫版林默娘花車。

台北市政府觀光傳播局表示，台北燈節從4日開跑到12日結束，除首次移師到西區辦，還串聯西門町、北門和中華路一帶。

北市府為台北燈節量身打造主燈，除「小奇雞」，還有家族成員「必勝哥、粉美妹、小蛋定」，突破以往以單一傳統主燈為主角設定；「小奇雞」家族占領整個西門町，除商業大樓頂樓，還有設置在捷運西門站的屋頂，營造情境主題展演模式。

明天元宵節舉辦「西城嘉年華大遊行」，為台北燈會活動掀起最高潮，其中最大亮點為高8公尺、長10公尺、寬5公尺的林默娘花車。

此外，嘉年華大遊行還有由年輕設計師與資深工匠聯手打造高8.5公尺、長8公尺、寬3.5公尺「日珥雞」花車，引領龐大遊行隊伍前進。

41組造型花車納入在地美食，包括菠蘿油包、楊桃冰與蝦握壽司等特色花車，吸睛程度百分百。遊行當天還有尚未曝光、高超過8公尺的世界大學運動會花車，還有10公尺空飄氣球「超人雞」等裝置。1060210

(中央社)