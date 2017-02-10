川普女兒商品被下架 白宮幫叫賣

美國總統川普女兒伊凡卡的商品被連鎖百貨公司下架，川普護女心切、推特發文槓上通路商，川普的資深幕僚康威則呼籲消費者，今天就去買伊凡卡的商品。

康威（Kellyanne Conway）是在接受福斯新聞電視網（Fox News）專訪時，作上述表示。不過她的護主心切，招來行政不中立的質疑。

因她是在白宮的新聞簡報室接受專訪時，呼籲電視機前的觀眾說，現在要來打個免費廣告，請大家去買伊凡卡的商品，而且在網路上就可找到相關商品。

白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）沒說是否應予以規範，並說康威只是表達建議而已。

美國高檔連鎖百貨公司諾斯壯（Nordstrom）最近決定，停止銷售川普女兒伊凡卡（Ivanka）的時裝系列產品，川普推特發文抨擊諾斯壯公司說：「我女兒伊凡卡一直被諾斯壯不公平對待」。1060210

(中央社)