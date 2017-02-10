川普女兒商品被下架 白宮幫叫賣
美國總統川普女兒伊凡卡的商品被連鎖百貨公司下架，川普護女心切、推特發文槓上通路商，川普的資深幕僚康威則呼籲消費者，今天就去買伊凡卡的商品。
康威（Kellyanne Conway）是在接受福斯新聞電視網（Fox News）專訪時，作上述表示。不過她的護主心切，招來行政不中立的質疑。
因她是在白宮的新聞簡報室接受專訪時，呼籲電視機前的觀眾說，現在要來打個免費廣告，請大家去買伊凡卡的商品，而且在網路上就可找到相關商品。
白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）沒說是否應予以規範，並說康威只是表達建議而已。
美國高檔連鎖百貨公司諾斯壯（Nordstrom）最近決定，停止銷售川普女兒伊凡卡（Ivanka）的時裝系列產品，川普推特發文抨擊諾斯壯公司說：「我女兒伊凡卡一直被諾斯壯不公平對待」。1060210
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。