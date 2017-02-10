NBA》什麼！貝弗利要霍華滾出火箭休息室

霍華怎麼也想不到，自己有天會被貝弗利趕出火箭休息室內。(美聯社資料照)

原本上周五老鷹來到火箭主場踢館賽前，傳出「魔獸」霍華探視火箭休息室，跟前隊友相談甚歡，如今遭到爆料都是假的，實際上當霍華進到火箭休息室，卻遭貝弗利大聲怒罵，要霍華趕緊滾出去，頓時讓氣氛相當尷尬火爆。

過去3年都在休士頓效力，且幫火箭都闖進季後賽的霍華，本季回到家鄉球隊老鷹打球，好不容易回到豐田中心球館，當然想跟前隊友聚聚，沒想到他以客隊球員身分，賽前探訪火箭休息室，卻讓他碰上永難忘懷的畫面。

因為當霍華走進火箭休息室，貝弗利竟然大聲怒吼，「快讓霍華滾出我們的休息室，我不是在開玩笑！」頓時讓整個休息室氣氛降到冰點，也把兩人矛盾衝突的關係表露無遺，畢竟如今的火箭一哥還是哈登，不是變成敵人的霍華。

結果這場比賽結束得相當戲劇化，老鷹克服一度落後20分頹勢，最終逆轉擊敗火箭，當確定贏球時，霍華比起過往更加興奮地振臂高呼，似乎在發洩內心累積已久的不滿，如今在貝弗利的趕人事件被爆料後，更能看出霍華當時想法。

(中時電子報)