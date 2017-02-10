急凍中開展的台北書展》台灣出版一甲子！興衰竟然都有「它」？

2017台北國際書展從2/8～2/13在台北世貿盛大開展。（本報系記者 王英豪攝）

入冬最強寒流來襲，全台「急凍」，當大多數人想取暖避寒時，一年一度的「台北國際書展」在世貿盛大開展！力抗近幾年來出版業不景氣、書展淪為「大賣場」之批評。

民眾在台北國際書展裡開心閱讀。（本報系記者 王英豪攝）

本屆書展推出「10大創新」吸引愛書人，為讓上班族也有時間逛，書展天天都有星光場，6點以後進場，更享門票50元銅板價，18歲以下的民眾則不分時段一律免費入場，然遇到這波內＋外「寒流」，是否能如書展基金會董事長趙政岷所期待的，六天60萬人潮來閱讀呢？在書展中以「台灣出版60年」的回顧展中，赫然發現了「某樣東西」，而它的改變似乎也印證了台灣出版的興衰榮祿。

台北書展基金會董事長趙政岷表示，台北國際書展持續朝「東方閱讀城市、出版之都」的目標努力，希望可以吸引超過60萬人次的參觀人潮。（本報系記者 杜宜諳攝）

●「時代X閱讀」中尋找出版記憶

有個展區受到愛書人好評，在這裡你能透過各年代的書找回你的時光記憶！由文訊雜誌社社長封德屏操刀的「時代X閱讀」以閱讀來分析時代，重新回顧台灣社會的變遷。由文訊雜誌社社長封德屏操刀，並協同台灣文學館，規畫「我們的閱讀時光」展覽，以呈現1950年2000以後的台灣閱讀風貌及演變為主。

數位相機的出現也象徵網路崛起，而網路就是改變台灣出版史的重要里程碑。（林宜靜 攝）

內容分為「時間年表」、「出版史料」、「珍貴作家物件」三個部分展覽。參觀者將隨著不同年代的重要事件、初版珍本、歷史期刊等，看到各種創作的演化，彷彿進入時光隧道，重走一遍台灣人共同的閱讀史！

1949到1959年，那時仍處於戒嚴時期的台灣重要出版品。（林宜靜 攝）

●曾經輝煌的年代！台灣出版一甲子

★1949到1959年：那時仍處於戒嚴時期，反共文學當道，《文友通訊》由台籍作家發聲，《現代詩》、《創世紀》、《藍星》創刊，《文壇》開辦函授學校帶動寫作風潮！而本土漫畫先驅葉宏甲的《諸葛四郎》，攻占台灣兒童心房。

★1960到1969年：那時瓊瑤小說大受歡迎，帶動其後影視改編熱，成為青少年愛情教主。而《現代文學》、《文學季刊》創刊，引領純文學新航道，《小說創作》與日益茁壯的《皇冠》雜誌，開啟大眾文學閱讀浪潮編熱，成為青少年愛情教主。

對於習慣手機、平版閱讀的青少年而言，需要用底片才能拍的傳統相機，可能對他們而言是個「稀有物」吧。（林宜靜 攝）

★1970至1979年：三毛與旅行文學席捲全台，詩與民歌從校園延燒到大眾，文學五小出版社為文學土壤播扎根，《中國時報》《聯合報》兩大副刊以內容與話題互別苗頭，《電視周刊》彰顯娛樂功能，《漢聲雜誌》、《漢聲小百科》對兒童教育付出高度熱情。

1980到1989年的重要出版品，漫畫《腦筋急轉彎》成為當時人們茶餘飯後的歡樂話。（林宜靜 攝）

★1980到1989年：《中國時報》《聯合報》兩大報所設文學獎堅實了文學創作沃土，影響至大。《三三集刊》集結了文學熱血青年，帶動了後來的張愛玲熱，《人間》雜誌則關注本土、弱勢，為報導文學注入新魂魄，連鎖書店金石堂和誠品的設立，暢銷書排行榜的成為一時的閱讀指標及風潮。

★1990到1999年：村上春樹熱銷，幾米繪本隨著兒童繪本的普及大熱門，成功勵志書高居暢榜，圖文漫畫名家輩出，有聲書也搶佔閱聽市場。解嚴後的各式關注議題如環保、同志、性別、原住民等亦耕耘小成。電視讀書節目「談笑書聲」、「縱橫書海」興起，媒體、書店年度十大好書、年度風雲人物獎項鼓舞，帶來一片榮景。

2000年以後，台灣出版有何新風貌呢，這片時間牆告訴你！（林宜靜 攝）

★2000年以後：網路媒體崛起，《明日報》新聞台與部落格帶動「自媒體」的氣候逐漸形成。小說影視化大盛，網路書店市場占比越高，實體書店沒落，獨立書店誕生，文學網路創作閱讀平台促使中國原創小說高居暢榜，台灣本土在地書寫亦越發蓬勃。

看了一甲子的出版年代展品中，最讓我有感的是「數位化」在書寫年代中重大的改變，那就是「相機」。

●告別底片 走向數位「相機」見證出版史

各年代重要書籍見證了台灣出版史，從純文學崛起，到暢銷作家瓊瑤、三毛席捲文壇、改變影視風貌、漫畫《腦筋急轉彎》成為當時人們茶餘飯後的歡樂話題，到網路作文學《第一次的親密接觸》等，出版深深地影響了我們的生活、為台灣文化風景中記錄重要時刻。

然看了一甲子的出版年代展品中，最讓我有感的是「數位化」在書寫年代中重大的改變，那就是「相機」。從底片到數位，而那時也是網路開始崛起，然任誰也沒有預料到，話說「始終來自於人性」的科技竟大大顛覆了出版與媒體。

網路書店崛起，便利購買的與取獲方式，讓傳統老字號書店一家接著一家倒；多數資訊都能免費上網看的模式也讓出版量年年遞減。然也有樂觀的是，因為網路盛行，有更多人透過網路發聲傳遞更多元的看法與觀點、「獨立出版聯盟」的崛起也豐富了台灣出版的多樣貌。

面對出版寒冬，台灣出版如何挑戰呢？在書裡能否找到答案。（林宜靜 攝）

●2000後的短暫消失與以及2017的台灣出版

在「時代X閱讀」中，我覺得是對於七年級以前的讀者是很有感覺的，透過時間史縱橫排列、透明櫥窗的展品中我們都能尋的自己的回憶！那本啟蒙你對閱讀喜愛的書籍、曾經被關了燈，也要躲在床裡閱讀的愛情小說，這些屬於童年、青少年的記憶彷彿時光機倒轉，一幕幕呈現在你腦海裡。

然我所不能理解的是，為何2000年以後的出版「消失」了，當在2000年看到了「數位相機」後，台灣出版的另個風貌又在哪裡呢？而這個年代間誕生的孩子們，他們今天可以憑著18歲以下免門票入場台北書展，年輕有活力的他們看到斑駁的書籍、陌生的底片，對於已習慣手機、平版閱讀的他們又是什麼樣的感覺？

台北世貿展覽館開幕，首度以台灣為主題式規劃「讀享時光主題館」，完整呈現台灣閱讀史等，並全面延長開放時間至晚間9時，民眾可以享受更多沉浸在書海中的寧靜時光。（本報系記者 王英豪攝）

●回歸閱讀 從心裡體會的「悅」讀

閱讀，是個人青春成長的回溯，也雋刻了時代的樣貌與風華。「時代X閱讀」以十年為一個段落，或可看出閱讀行為的特色，既描繪了當時人們關注的重點，也記錄了那個時代的特質和風氣。

「書籍是全世界的營養品。生活裡沒有書籍，就好像沒有陽光；智慧裡沒有書籍，就好像鳥兒沒有翅膀。」大文學家「莎士比亞」如是說。也許再過3年，又是另一個十年，2020年時台灣又要選總統，而這時也是日本迎向奧運的一年！面對政治、文化改變，台灣出版又會呈現怎樣的新風貌？

面對今冬最強的寒流來襲，就我看到的書展依舊湧入大量愛書人，翻閱著書、品味書中文字之美，和作者一同想像！我懂了，這次書展的主題「讀享時光」，即時外頭寒風冷冷吹，但我們對書的熱情與喜愛能力抗寒流，用文字、用想像勾勒出屬與我們自己的文化風景。

2017台北國際書展看板。（林宜靜 攝）

2017台北國際書展 展覽訊息

地點：台北世貿中心一館、三館（18歲以下兒童及青少年免費入場）

時間：

2/8(三)—2/13(一)每日10:30-21:00

2/10—2/11(五、六)延長至22:00

展覽一館：

2/8專業人士日，僅限專業人士換證、身障人士及其陪同者入場，

下午3點後全面開放購票入場

2/9—2/13全面開放一般民眾購票入場

展覽三館：

展期全面開放一般民眾購票入場

(中時電子報)