《兩岸星期人物》 詩詞滿腹 古典才女武亦姝
在近日由大陸中央電視台舉辦的「中國詩詞大會」總決賽中，一名來自上海復旦大學附中的16歲女孩讓觀眾和在場評審大為驚豔，這位充滿古典氣質並詩詞滿腹的女孩，在中國古典詩詞歌賦的襯托下，完全滿足了人們對於古代才女的想像。她就打敗眾多高手中的高手，來自上海的女孩- 武亦姝。
被大陸媒體形容為兼具「長髮披垂、柳眉鳳目、身材頎長」三項特點的武亦姝，不僅僅滿腹詩詞文學，被主持人問到其未來志向時，卻回答自己想走理科和金融相關專業。然而在場尚無數次的臨場反應，讓北京中央民族大學副教授蒙曼給出這樣的評價：「詩歌的真善美是滲透到她心裏去的。武亦姝的謙遜不是裝出來的，而是有詩意在她心中，她站在那裏氣定神閑的樣子，詩意就出來了，這就是所謂的「腹有詩書氣自華」。」
武亦姝的成功除了自身對於傳統文學喜愛，更得力於復旦附中的傳統文學教育，該校學生必讀的教材之一，就是由學校自編的《中華古詩文閱讀》，共6冊的傳統文學教材涵蓋了《論語》、《孟子》等百家文選，在如今極為功利主義下的學校教育中，更顯得難能可貴。近年來隨著復古風氣再起，學習古典詩詞在官方的鼓勵之下也逐漸在上海興起，今年春節過後，大陸中共中央辦公廳和國務院辦公廳發出命令，將實施中華優秀傳統文化傳承發展工程，全面復興傳統文化，並貫徹至中小學課程與教材之內。
有趣的是，古典才女武亦姝的「男神」是宋代詩人陸游，隨身會攜帶蘇東坡的詩詞，自己更熱衷於傳統漢服與書法，亦能寫得一手好字。然而，與多數年輕一代網紅不同，奪冠而爆紅的武亦姝在節目後，不但婉拒所有媒體的邀約採訪，甚至為求清靜，更一度關閉了自己的手機。也許讓她們一夕爆紅的並非知識量的多寡，而是看淡輸贏、能堅持自己所愛的詩詞，更令眾多被升學考試壓垮的學子們羨慕與嚮往。
(中時電子報)
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