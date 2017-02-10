韓星具惠善自創曲為新婚日記配樂

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南韓演員具惠善的自創曲「Winter Story」將於今天中午在南韓各大音樂網站和iTunes發表，這首歌將成為具惠善和安宰賢夫妻檔演出的tvN綜藝節目「新婚日記」的配樂。

南韓聯合新聞通訊社報導，多才多藝的具惠善把拍攝「新婚日記」的感受融入歌曲旋律中。

據報導，「Winter Story」將推出兩個不同版本，分別是鋼琴版和大提琴版。「Winter Story」將成為「新婚日記」的配樂，但不會收錄至「新婚日記」OST專輯中。

綜藝節目「新婚日記」3日首播，節目真實展現明星夫婦安宰賢和具惠善甜蜜的農村新婚生活。1060210

(中央社)