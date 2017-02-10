氣溫下降 桃園2天7人喪命
寒流來襲，全台18個平地測站陸續出現該站入冬以來最冷記錄，桃園市在2天內，已有7人送醫後宣告不治；確切原因仍待釐清，消防局呼籲保暖。
全台氣溫下降，民眾明顯感受寒流威力，中央氣象局表示，昨晚9時7分新北市淡水區出現的攝氏6.7度最冷，是入冬以來全台最低溫。
桃園市政府消防局今天表示，從昨天入夜後，一名63歲家住楊梅區周姓男子在晚間約7時緊急送醫，另外85歲男子家住中壢區宋姓男子，也在今天凌晨4時40分左右身體突然不適送醫，兩人在到醫院前已經沒有呼吸生命跡象（OHCA)，經醫院急救仍宣告不治；至於是否受到低溫影響，仍待釐清。
消防局統計，從昨天（9日）凌晨到今天（10日）天上午9時止，已經有7位民眾OHCA，其中年齡最高的長者為94歲，其餘分布在60歲左右，年齡最輕為41歲；送醫時間以清晨5時到上午8時最多。
消防局也呼籲，低溫來襲時，入夜到清晨時容易傳出有民眾因為心血管問題而命喪，除平常注意生理狀況外，也要注意保暖，尤其對於清晨外出運動的長者，不要輕忽低溫對身體的威脅。1060210
(中央社)
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