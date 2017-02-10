會移動的花燈再現 新埔熱鬧迎天穿

「2017新埔花燈迎天穿」踩街活動明天登場，超過千人組隊報名，大型花燈將移動、走上街頭，驚豔全場。

新竹縣政府表示，新埔花燈以「移動的花燈」，與北天燈、南蜂炮互別苗頭，每年邀請新埔境內社區、社團、學校及縣內外各大廟共襄盛舉，希望新埔花燈成為國內知名觀光祭典，進而重現客家傳統文化精神、重振地方觀光經濟與凝聚地區民眾向心力的最佳慶典活動。

新埔鎮長林保祿表示，新埔花燈迎天穿活動，吸引超過千人報名參加，各踩街團隊陸續將大型花燈推上街頭，加上現場音樂與隊伍吆喝的聲響，讓平時寧靜的新埔中正路、和平街，熱鬧一整夜。

新竹縣政府文化局指出，新埔迎天穿活動是以趣味方式呈現，不但已成為國內知名的觀光祭典，加上新埔還有三街六巷九宗祠等古蹟，這些地方特有的民俗和古蹟，已擴大提升為新埔鎮發展休閒觀光的文化盛事。

新竹縣花燈文創協會幹事長劉保志表示，今年的移動花燈是以天干地支為發想，往年行進是橫走式，今年是直走式，尺寸高5米、寬2.5米、長度是5米，從平面設計圖到製做成立體花燈，每個燈組製作過程需要7至10天，總重量3、4百公斤，每台要6至10人來推拉。

當地民眾分享，新埔花燈已成為當地的特色活動，每年農曆春節過後，許多大型花燈會「走上街頭」，五顏六色的花燈加上民眾齊聚同樂，讓新埔鎮變得相當熱鬧。1060210

(中央社)