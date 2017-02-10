演唱會標準 打造台北燈節小奇雞
台北市政府觀光傳播局說，2017台北燈節特色包含採用全台最高等級燈光器材設備，直逼最高規格演唱會標準，成功打造主展演區主角「小奇雞」魅力舞台。
觀傳局表示，台北燈節將在12日舉行閉幕典禮，當天會有主燈秀，至於主燈小奇雞在蛋殼與身體有不同發光方式，且身體內共有3萬個洞塞滿3萬個LED燈，帽子、嘴巴、眼睛與身體其他部位首度以透光FRP材質特別處理，讓這些部位可由內部發光。
台北燈節也是首次以捷運站體主視覺包覆，過去燈節甚至大型活動都沒把台北捷運站體包覆經驗，特別在捷運西門站1號與6號出口，配合整個主展演區視覺效果，包覆台北燈節主視覺，讓整個展演場地有更一致性感覺，地景融合燈節展演。
觀傳局說，不僅AR（擴增實境）技術置入直播轉播畫面，元宵節當天特別規劃「西城嘉年華」大遊行，由紙風車劇團發想規劃，透過裝置藝術和各種裝扮人物，達30組表演隊伍元宵節當天也會和民眾一起上街遊行歡慶。
2017台北燈節共有10大亮點，除西門町商圈主展演區，還有西本願寺「光的美術館」、北門3D建築投影光雕秀與國軍文藝活動中心前剪紙燈籠藝術等8大燈區。
台北燈節今年除在西門町主展演區外還有北門、中山堂光雕區；國軍文藝活動中心前紅蛋區（地景創作區）；中華路東西側扭蛋區（世界大學運動會互動區）；西門紅樓彩蛋區（祈福燈區）；西本願寺蛋黃區（自由創作區）；中山堂蛋白區（學生創作區）；中華路西側金蛋區（友好交流區）。1060210
(中央社)
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