台北燈節入尾聲 把握時間看10大亮點
台北燈節步入尾聲，今年燈節除了是首度移師西區外，台北市觀傳局表示，還有燈節10大亮點，希望民眾把握時間前往賞燈，而主展演區主角「小奇雞」是以強化玻璃纖維材質打造。
觀光傳播局今天表示，燈節除有傳統逛花燈活動，另有10大亮點，除西門町商圈的主展演區，還有西本願寺「光的美術館」、北門3D建築投影光雕秀、國軍文藝活動中心前的剪紙燈籠藝術等8大燈區。
台北燈節除在西門町的主展演區外，還有北門、中山堂的光雕區；國軍文藝活動中心前的紅蛋區（地景創作區）；中華路東西側的扭蛋區（世大運互動區）；西門紅樓的彩蛋區（祈福燈區）；西本願寺的蛋黃區（自由創作區）；中山堂的蛋白區（學生創作區）；中華路西側的金蛋區（友好交流區）。
台北燈節也改走「街頭劇場」風格，邀請10多名藝術家參與，除有特色主題燈區外，國軍文藝活動中心前的「紅蛋區」，有剪紙藝術發想的作品「家」，透過光影變化，讓觀賞者像是置身紅色大燈籠內。
觀傳局說，台北燈節在12日晚間7時在主展演區舞台舉行閉幕典禮暨頒獎典禮，除有主燈秀外還有九天民俗技藝團現場表演，歡迎民眾共襄盛舉。1060210
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。